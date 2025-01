Aandacht voor chipbedrijven op Damrak na cijfers TSMC

Verder wordt uitgekeken naar de notulen van de beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank (ECB) in december. De ECB verlaagde toen opnieuw de rente in het eurogebied met een kwart procentpunt. De ECB neemt eind deze maand eveneens een nieuw rentebesluit. ECB-president Christine Lagarde heeft gezegd dit jaar meer renteverlagingen te verwachten om zo de economie te stimuleren.

In de Verenigde Staten komen de banken Morgan Stanley en Bank of America met kwartaalresultaten. Woensdag zorgden beter dan verwachte resultaten van branchegenoten JPMorgan Chase, Wells Fargo en Goldman Sachs al voor sterke koerswinsten op Wall Street. Ook de grote zorgverzekeraar UnitedHealth brengt de resultaten naar buiten, ruim een maand na de moord op de topman van het onderdeel UnitedHealthCare.

De AEX-index op het Damrak koerst af op een positief begin, na de stevige winst van 1 procent een dag eerder. De Aziatische markten gingen ook omhoog, na de fors hogere slotstanden op Wall Street. De Nikkei in Tokio klom 0,3 procent. De beurzen in Hongkong en Shanghai wonnen 1,1 en 0,2 procent.

De Kospi in Seoul steeg 1,2 procent. De Zuid-Koreaanse centrale bank hield de rente onveranderd op 3 procent en wees op de onzekerheid rond de politieke situatie in eigen land en het economische beleid van andere belangrijke landen. Economen hadden gerekend op een verdere verlaging van de rente.

Fastned kwam met cijfers. De uitbater van snellaadstations zag de omzet in het vierde kwartaal met 39 procent stijgen tot 26,6 miljoen euro. Over heel 2024 kwam de omzet voor het eerst boven de 100 miljoen euro uit. Fastned had eind vorig jaar 346 snellaadstations en wil dat aantal uitbreiden naar 400 tot 425 stations eind dit jaar.

De euro was 1,0288 dollar waard, tegen 1,0280 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,3 procent in prijs tot 80,24 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent meer op 82,23 dollar per vat.