ACM: huishoudens met minder snel internet zijn duurder uit

Bij de meeste vaste en mobiele telecomcontracten is de looptijd al afgelopen en is het abonnement automatisch verlengd, signaleert de ACM in haar marktbeschouwing over de Nederlandse telecommarkt. Die consumenten betalen meer dan mensen die regelmatig overstappen of een nieuw contract afsluiten bij hun huidige provider. Zij profiteren namelijk niet van de kortingen die worden gegeven aan consumenten met een actief contract, aldus de ACM.

Bij bijna 80 procent van de vaste internetabonnementen is de looptijd van het contract al verstreken: de ACM noemt dit ‘slapende’ contracten. Met name huishoudens met internetabonnementen in de laagste snelheidscategorie tot 100 megabit per seconde hebben zo’n ‘slapend’ contract.

„Uit het onderzoek blijkt dat de kwaliteit van mobiel en vast internet hoog is”, zegt ACM-bestuurslid Manon Leijten. Tegelijkertijd valt het haar op dat bij de vaste internetabonnementen met lage snelheden de prijzen hoog zijn en er veel slapende contracten zijn. „Dit vraagt om nader onderzoek van onze kant, zeker met de uitfasering van het kopernetwerk, en actie van telecomaanbieders om hun klanten beter en actiever te informeren over hun voordeligste opties.” Volgens Leijten is toegang tot internet „essentieel” om „volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving”.

Tegelijkertijd gaat de ACM strenger toezien op het naleven van de informatieplicht door aanbieders. Die zijn wettelijk verplicht om klanten actief te informeren over het aflopen van hun contract, aldus de marktwaakhond. Ook moet een aanbieder de klant elk jaar informeren over zijn voordeligste tarieven. Volgens de ACM gebeurt dit in de praktijk soms niet of onvoldoende.

Als consumenten geld willen besparen, kunnen ze volgens de ACM het beste overstappen naar een andere aanbieder of een nieuw contract afsluiten zodra de looptijd van hun contract is verstreken. Dat kan mensen die een internetabonnement met lage snelheden hebben tot 250 euro op jaarbasis schelen, stelt de ACM.