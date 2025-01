Nieuwe beschuldigingen misbruik door Franse priester Abbé Pierre

Dat meldde onder meer de nieuwssite Vatican News dinsdag. In de nieuwe verklaringen wordt de in 2007 overleden priester onder meer beschuldigd van de verkrachting van een minderjarige. Ook zou er sprake zijn geweest van seksueel misbruik van een familielid van de priester.

De beschuldigingen betreffen misbruik in de periode tussen 1960 en 2000. Het gaat volgens Emmaus International om „de derde en laatste verzameling getuigenissen” van mensen die het slachtoffer waren van seksueel geweld door toedoen van Pierre.

In juli 2024 verscheen een rapport waarin beschuldigingen van zeven slachtoffers, onder wie een minderjarige, waren opgenomen. Het ging om werknemers en vrijwilligers uit de Emmausbeweging, die wereldwijd armoede en dakloosheid bestrijdt. Na de verschijning van het rapport in juli zette de Emmausbeweging een meldpunt op waar mensen hun ervaringen konden delen. Tot september kwamen daar zeventien nieuwe klachten binnen.

Pierre, wiens echte naam Henri Antoine Grouès was, stichtte de Emmausbeweging in 1949 in Parijs.