Geschorste Zuid-Koreaanse president vecht arrestatie aan

Yoon werd woensdag aangehouden. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek tegen hem over de vraag of hij zich schuldig heeft gemaakt aan een opstand tegen de staat door in december kortstondig de militaire noodtoestand uit te roepen. Yoon vecht bij een andere rechtbank al de rechtmatigheid van dat onderzoek aan. De anticorruptieautoriteit die het onderzoek leidt, zou niet bevoegd zijn in zaken over opstanden.

In het kader van het onderzoek is Yoon woensdag elf uur lang verhoord, waarbij hij zich op zijn zwijgrecht beriep. Donderdag moet hij opnieuw worden verhoord, maar het is onduidelijk of hij voor zijn ondervragers zal verschijnen. Een van zijn advocaten heeft tegen persbureau Yonhap gezegd dat de president ziek is.

Yoon is een oud-aanklager en kent de juridische procedures goed. Hij was een van de aanklagers die oud-president Park Geun-hye vervolgde voor machtsmisbruik, omkoping en het lekken van staatsgeheimen. Park, die in 2017 moest aftreden, werd veroordeeld tot 24 jaar gevangenis, waar later nog acht jaar bij kwam. In 2021 kreeg ze gratie.