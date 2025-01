Voor het eerst in jaren vragen Nederlanders meer juridische hulp

SAR, een van de grootste rechtshulpverleners van Nederland, kreeg in 2024 ruim 124.000 meldingen binnen, een stijging van 5 procent ten opzichte van een jaar eerder en de eerste toename in minstens vier jaar. Het aantal burengeschillen steeg met 12 procent. Veel conflicten gingen over overlast van warmtepompen of airco’s. Ook hadden mensen last van privacyproblemen door camera’s rond een huis.

Het aantal geschillen binnen VvE’s steeg met ruim een vijfde. De rechtshulpverlener ziet dat makelaars en hypotheekverstrekkers steeds hogere eisen stellen bij de aan- en verkoop van appartementen. Dat kan betekenen dat voor meerdere jaren een onderhoudsplan nodig is en dat leidt steeds vaker tot conflicten tussen eigenaren. „Geschillen ontstaan bijvoorbeeld bij kleinere of voorheen inactieve VvE’s, waar eigenaren zelf klein onderhoud, zoals schilderwerk, deden”, legt jurist Stijn Bouwmeister van SAR uit. „Nieuwe eigenaren met grote onderhoudsplannen zorgen vaak voor onenigheid, ook omdat er te weinig reserves zijn opgebouwd.”

Een nieuwe bron van ergernis en klachten is dropshipping. Daarbij verkopen webwinkels producten die ze niet op voorraad hebben, maar die een derde partij rechtstreeks naar de klant stuurt. „Webshops verwijzen bij problemen vaak door naar externe leveranciers, maar consumenten merken dat de contactgegevens van deze leveranciers of de webshop zelf vaak lastig te vinden zijn”, aldus SAR. Volgens de rechtshulpverlener maakten ook meer consumenten melding van onenigheid over hun bestelling nadat een bedrijf failliet is gegaan. Mensen klaagden dat zij hun producten niet meer binnenkregen en dat het vaak ook niet lukte om geld terug te krijgen.

Ook op de werkvloer blijven mensen in conflicten terechtkomen. Vorig jaar kreeg SAR hierover ruim 28.000 hulpvragen binnen. SAR-jurist Ilona Renet ziet dat de krappe arbeidsmarkt en de groeiende beroepsbevolking zorgt voor meer arbeidsgeschillen. „Zo zien we dat de toenemende werkdruk door de grote personeelstekorten vaak de oorzaak is van ziekteverzuim. Ook krijgen we veel hulpvragen over de doorbetaling van loon tijdens ziekte en naar aanleiding van onenigheid over het re-integratietraject.”