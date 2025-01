Brand Los Angeles dubbel drama voor onverzekerde 

Bischetti is een van de honderden mensen uit Zuid-Californië die vorig jaar van hun verzekeringsmaatschappij hoorden dat die niet langer schade door natuurrampen aan hun woning dekt. Tenzij ze bereid zijn om tegen een astronomisch bedrag een jaarpremie te betalen. Voor Bischettu zou die stijgen van 4500 naar 18.000 dollar, zo vertelt hij aan de Los Angeles Times. „Dat kan ik echt niet betalen.” Eind vorige week ging zijn huis in vlammen op. Bischetti is alles kwijt. „Ik kom hier nooit meer bovenop.”

Door de hevige bosbranden zijn tot nu toe 24 mensen om het leven gekomen. Naar schatting zijn er inmiddels 12.000 gebouwen in Los Angeles verwoest of zwaar beschadigd. Ruim 160.000 mensen hebben hun huis verlaten. De totale schade wordt geschat op 100 miljard.

Voor een aanzienlijke groep getroffenen zijn de bosbranden een drama, omdat ze geen verzekering heeft. Niet omdat zij daartegen principieel bezwaar maken, maar omdat verzekeraars de laatste jaren de polis eenzijdig hebben opgezegd. Verzekeringsmaatschappijen willen, mede vanwege de klimaatveranderingen, niet langer de risico’s dragen voor verwoestingen door branden.

„Dit is de duurste natuurramp uit de geschiedenis van Californië” - Denise Rappmund, medewerker kantoor Moody’s Ratings

State Farm General, de grootste verzekeraar in de staat Californië, deelde maart vorig jaar mee dat die 30.000 verzekeringen voor woningen en appartementen niet meer wilde verlengen. Assurantiemaatschappij Chubb stopte al in 2021 met het schrijven van nieuwe polissen voor duurdere huizen vanwege het hogere risico op natuurbranden. Allstate hield er een jaar later mee op, evenals Tokio Marine America Insurance.

Een alternatief voor de afgewezen huizenbezitters is het zogenoemde Fair-plan. Maar dat biedt minder voordelen en stelt allerlei eisen aan woningen die eigenaren vaak onaanvaardbaar vinden. Zo eiste Fair-plan dat Bischetti de bomen rond zijn huis zou kappen, hetgeen hij niet wilde. Bovendien zijn de kosten voor de huiseigenaren vaak het dubbele van een standaardpremie.

Forse premiestijging

Analisten zeggen dat verzekeringsmaatschappijen nog jaren de effecten zullen merken van uitkeringen aan mensen die nu door de natuurbranden zijn getroffen. „Dit is de duurste natuurramp uit de geschiedenis van Californië”, zegt Denise Rappmund van het kantoor Moody’s Ratings. Het gevolg is dat de premies voor brandverzekeringen de komende jaren voor alle klanten fors zullen stijgen. „En maatschappijen zullen vaker een aanvraag voor een polis weigeren vanwege de risico’s die dure huizen in Zuid-Californië lopen.”

De regering van Californië gaat verzekeraars dwingen om polissen aan te bieden aan huiseigenaren in gebieden met een hoog risico op natuurbranden. Zo wil ze maatschappijen binden aan een minimumpercentage van hun contracten die afgesloten zijn met huiseigenaren in risicogebieden.

Juan Darmiento, wiens huis tot de grond toe afbrandde, zegt: „Die dwang is op termijn een oplossing. Maar voor mij nu niet. Vorig jaar had ik de hypotheek op mijn huis helemaal afgelost. In september hoorde ik dat de polis –die in december afliep– niet zou worden verlengd. Een nieuwe verzekering heb ik niet gevonden. Ik was behoorlijk rijk. Maar nu ben ik arm. Ik heb nog een klein kapitaaltje op de bank. Maar dat is lang niet voldoende om hier in deze regio een huis te kopen. Zelfs de huren zijn hier abnormaal hoog. Wat moet ik?”