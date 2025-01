Caleb staat klaar om te vluchten voor vuurzee in Californië: „Maak je kind maar eens duidelijk dat alleen de knuffel en één pop mee mag”

Het seminarie ligt direct in de gevarenzone. Een vuurstorm heeft de uiterste randen van de campus geraakt. „Bomen en enkele bijgebouwen zijn deels in vlammen opgegaan. En het gevaar is bepaald nog niet geweken”, zegt Roose. Hij klinkt opgewonden en bezorgd. „Je voelt je zo klein en de verwoestingen zijn zo totaal.”

De branden die Los Angeles sinds een week teisteren hebben inmiddels zeker 10 levens geëist. De verwachting is dat dit aantal oploopt. Meer dan 180.000 mensen zijn geëvacueerd. Zeker 10.000 gebouwen liggen in as of zijn zwaar beschadigd. Honderden hectares zijn totaal verwoest. Een van de zwaarst getroffen wijken is Hollywood, het stadsdeel waar veel filmsterren wonen.

Weinig lijkt vooralsnog te helpen. Het vuur slokt elk uur honderden hectares op. Straten zijn bezaaid met in haast achtergelaten auto’s. Bulldozers vegen die met geweld van de weg, voordat de benzinetanks exploderen en de brand daardoor verergert. De brandweer staat verder machteloos. Ze wijst erop dat het vuurfront niet alleen huizen –veelal van hout– verwoest, maar ook vliegvuur veroorzaakt. „Dat zijn de vonken en stukjes brandend materiaal die soms kilometers verderop landen, waardoor nieuwe vuurhaarden ontstaan.”

Los Angeles kampt vrijwel jaarlijks met branden, maar die van dit jaar lijken moeilijker te bestrijden dan die uit andere jaren. Een belangrijke rol bij de branden spelen de beruchte Santa Anawinden. Dat zijn sterke en zeer droge winden die vanuit het binnenland naar de kust blazen. Omdat ze het vuur vaak aanwakkeren, worden ze ook wel ”duivelswinden” genoemd.

Emotioneel

Het Fullerseminarie is voorlopig tot eind van de week gesloten. „We hopen en bidden dat onze gebouwen verder gespaard blijven”, zegt Roose. Studenten en docenten die bij of op de campus wonen is het dringende advies gegeven te vertrekken en niet te wachten tot er een officieel evacuatiebevel komt. „Dan zitten de wegen overvol en is er geen doorkomen aan.” Het verkeer wordt ook nog eens ernstig gehinderd door weggewaaide takken en puin. „Bovendien houden veel bestuurders in hun drang om snel weg te komen zich niet aan de verkeersregels”, vertelt Roose.

„Maak je kind maar eens duidelijk dat alleen de knuffel en één pop mee mag” - Caleb Roose, inwoner Californië

Zelf woont hij in een meer zuidelijk deel van Los Angeles. Daar is geen sprake van direct gevaar. Maar zijn gezin heeft wel enkele tassen klaarstaan om zo nodig direct te kunnen vertrekken. „Alleen al het gereedmaken daarvan is emotioneel. Eigenlijk wil je alle dierbare spullen meenemen. Maar dat kan niet. Dat moet je ook duidelijk maken aan de kinderen. Mijn dochtertje van vijf wilde vier poppen en haar knuffel meenemen. Maak zo’n kind maar eens duidelijk dat alleen de knuffel en één pop mee mag. Als je dan haar intense verdriet ziet, krijg je als grote vent zelf tranen in de ogen.” Direct haast de medewerker van Fuller te zeggen dat dit kinderleed niets is vergeleken met de totale verwoesting van sommige delen van de stad.

Roose vindt het ook een probleem dat op last van de brandweer iedereen die zijn huis verlaat de deuren ontgrendeld moeten laten. „Je weet dat er niet alleen het gevaar van branden is, maar dat ook dieven langs kunnen komen.” Inmiddels zijn er inderdaad berichten over plunderingen.

Zicht op een keer ten goede is er nog niet. De brandweer denkt dat het minstens nog anderhalve week zal duren voordat het vuur onder controle is. Regen wordt de komende dagen niet verwacht, dus de autoriteiten zitten vooral in spanning over de wind. De verwachting is dat die eerst wat afneemt, maar daarna weer sterker wordt.