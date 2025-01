Deense premier tegen Trump: Groenland beslist zelf over toekomst

Trump, die op 20 januari aantreedt, sloot militair ingrijpen niet uit om Groenland onder Amerikaanse controle te brengen. In een verklaring zei het kantoor van Frederiksen dat de premier drie kwartier met Trump had gebeld en had benadrukt „dat het aan Groenland zelf is om te beslissen over onafhankelijkheid”. Frederiksen verwees ook naar de uitspraak van de Groenlandse premier Mute Egede dat Groenland „niet te koop” is.

Frederiksen erkende in het gesprek met Trump het belang van het versterken van de veiligheid in het Noordpoolgebied. Denemarken zou bereid zijn „hiervoor een nog grotere verantwoordelijkheid op zich te nemen”.