Media: Israël en Hamas bereiken akkoord over bestand

Dat Israël en Hamas een gijzelaarsdeal en staakt-het-vuren voor de komende zes weken hebben afgesproken, is "een hoopvol signaal voor zowel gegijzelden als meer hulp voor Gaza". Dat zegt voorzitter van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) Naomi Mestrum in een eerste reactie op het woensdag aangekondigde bestand. "Maar laat dit niet het eindstation zijn", spreekt de voorzitter hoopvol uit.

Van de hele lijst gegijzelden is niet bekendgemaakt wie er nog leven, aldus Mestrum. Ze zegt dat ook niet bekend is of het in de deal om 33 levende personen gaat of dat er lichamen van dode gegijzelden bij zitten.

"Wat dat betreft gaan we spannende dagen en uren tegemoet, omdat we niet weten hoe het met deze mensen is, hoe ze thuiskomen qua gezondheid en trauma."