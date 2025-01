Buitenlandministerie Israël verwacht stemming over Gaza

Buitenlandminister Gideon Saar kortte zijn bezoek aan Europa in en keert woensdagavond terug. Hij wil deelnemen aan overleg in het veiligheidskabinet en de regering over het akkoord, dat ook de vrijlating van Israëlische gijzelaars regelt.

„Gezien de vooruitgang in de onderhandelingen over de vrijlating van de gijzelaars, heeft minister Saar zijn diplomatieke bezoek, dat morgen in Hongarije zou worden voortgezet, ingekort. Hij zal vanavond naar Israël terugkeren om deel te nemen aan de verwachte besprekingen en stemmingen in het veiligheidskabinet en de regering”, liet het ministerie van Buitenlandse Zaken weten.