Kandidaat-buitenlandminister Rubio belooft VS op 1 te zetten

De 53-jarige Rubio zal waarschijnlijk zonder al te veel problemen worden goedgekeurd als minister. Democraten gaven al snel nadat hij naar voren was geschoven door aanstaand president Donald Trump aan dat ze de benoeming van Rubio zouden steunen. Dat is in tegenstelling tot veel andere kandidaten van Trump, die meer omstreden zijn.

Rubio zei in zijn openingsstatement dat het niet makkelijk zal worden om de chaos in de wereld op te lossen. „Maar dat kan en zal alleen gebeuren op een eenvoudige basis: een sterk en zelfverzekerd Amerika dat betrokken is bij de wereld en het nationaal belang vooropstelt.”

Rubio is de zoon van Cubaanse immigranten en zou de eerste hispanic zijn die de topdiplomaat van de VS wordt. Hij staat bekend om zijn stellige steun aan Israël en zijn harde lijn richting China. Hij staat daar op de sanctielijst vanwege zijn steun voor de protesten in Hongkong in 2020.