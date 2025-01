Chipconcern NXP leent 1 miljard van Europese Investeringsbank

De EIB is de kredietinstelling van de Europese Unie voor langlopende leningen. De aandelen van de bank zijn in handen van de lidstaten. De organisatie steunt ondernemingen in heel Europa. Volgens NXP, de voormalige halfgeleiderdivisie van Philips, vormt de nieuwe lening een aanvulling op andere initiatieven die momenteel door de Europese Commissie en de lidstaten worden opgezet.

„Het is voor Europa van fundamenteel belang dat het een onmisbare speler blijft in de waardeketen van kritieke technologieën”, zegt EIB-vicepresident Robert de Groot in een toelichting. „Gelukkig heeft de EU een aantal van de meest geavanceerde chipfabrikanten. Halfgeleiders zijn essentieel voor de digitale en groene transities, en daarom zal het belang ervan alleen maar toenemen.”