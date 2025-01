Europese doel voor vermindering verkeerslawaai lijkt onhaalbaar

Het is extra moeilijk voor EU-landen om verkeerslawaai aan te pakken, omdat ze vaak de juiste apparatuur missen om geluidsoverlast te meten. „De geluidsmonitoring in de meeste lidstaten is gebrekkig en niet actueel, zodat er geen trend kan worden vastgesteld”, zegt de Rekenkamer.

In Nederland ervaren vooral inwoners van grote steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht geluidsoverlast door verkeer. Ook mensen die langs snelwegen wonen, hebben last van verkeerslawaai.

Het verbeteren van de luchtkwaliteit in steden verloopt ook moeizaam. De Rekenkamer erkent dat de luchtkwaliteit in de EU beter is dan voorheen, maar het behalen van de doelstellingen blijft een opgave. Vooral de uitstoot van stikstofdioxide (NO₂), veroorzaakt door auto’s en vrachtwagens, blijft een groot probleem.

In Nederland daalt de hoeveelheid stikstofdioxide in de lucht gestaag. Toch is er onevenredig veel uitstoot in grote steden en het zuiden van Nederland. In provincies als Groningen en Friesland is de luchtkwaliteit het beste.

Het aanpakken van luchtvervuiling en geluidsoverlast in steden maakt onderdeel uit van de Europese Green Deal, een pakket wetgeving dat de EU aan schone energie moet helpen en het milieu moet redden.