PVV wijdt betoog in spoordebat aan overlast asielzoekers

„Waarom buigen we voor asielgeweld”, vroeg Heutink zich af, en hij vroeg staatssecretaris Chris Jansen (Openbaar Vervoer, PVV) om gebieds- en vervoersverboden in te zetten. „Gaat u de beveiliging opschroeven?” Ook Hester Veltman (VVD) en Joost Eermans (JA21) begonnen over Maarheeze.

Andere fracties vonden dat het te weinig ging over andere problemen die op het spoor spelen. Habtamu de Hoop (GroenLinks-PvdA) noemde Heutinks betoog een „afleidingsmanoeuvre om het niet te hebben over dat er een potje gemaakt wordt van het openbaar vervoer in Nederland”. Eline Vedder (CDA) vroeg Heutink naar zijn mening over spoorprojecten die met tegenslagen kampen. „Dit is de grootste partij in de Kamer, en daarmee ook een partij met verantwoordelijkheidsgevoel, hoop ik.”

Ook voorzitter Peter de Groot (VVD) greep in: „Dit gaat geen asieldebat worden.”