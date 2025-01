Rechtbank: beelden fotojournalist mochten worden verwijderd

Op 5 december 2022 was de freelance (foto)journalist bij een woning in Alblasserdam, waar een huiszoeking zou plaatsvinden in verband met een dodelijk schietincident in Kinderdijk een paar dagen eerder. De rechter-commissaris van de rechtbank Rotterdam leidde de huiszoeking. De journalist had een camera en een bodycam bij zich. Een opsporingsbeambte vroeg de journalist hem niet te filmen.

Toen bleek dat de bodycam nog aanstond, werd de journalist gevraagd deze stop te zetten, wat hij weigerde. De rechter-commissaris beval de journalist het apparaat uit te zetten, maar omdat de journalist bleef weigeren, is de bodycam onder protest van de journalist afgepakt. Ook de fotocamera werd in beslag genomen. De beelden van de opsporingsbeambten werden op beide camera’s gewist. Het ging volgens de rechtbank om materiaal „waarop opsporingsbeambten in burger close-up in beeld waren”.

De rechtbank vindt het bevel van de rechter-commissaris om de opnames met de bodycam te stoppen gerechtvaardigd, „omdat de discussie daarover de doorzoeking negatief dreigde te beïnvloeden”. Ook de inbeslagname en het wissen van de beelden op de bodycam waren toegestaan, aldus de rechtbank. „Een inbreuk op de persvrijheid kan gerechtvaardigd worden door het belang van een goede strafrechtspleging”, luidt het argument. Over de fotocamera kon de rechtbank niet oordelen.

Als de journalist een eindje verderop was gaan staan, had hij zijn opnames bovendien gewoon kunnen maken, aldus de rechtbank.