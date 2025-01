Staatsschuld Italië bereikt recordhoogte van ruim 3 biljoen euro

Italië heeft een van de hoogste staatsschulden ter wereld. Premier Giorgia Meloni wil de overheidsschulden verminderen. Sinds haar aantreden in 2022 zijn er echter geen tekenen van verbetering geweest.

In oktober waarschuwde het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dat de optelsom van alle staatsschulden wereldwijd naar verwachting een recordniveau van 100 biljoen dollar zou bereiken tegen het einde van 2024. Het IMF verwachtte dat onder andere die van Italië zou toenemen en spoorde landen met stijgende overheidsschulden aan om hun schulden in toom te houden. Volgens de in Washington gevestigde kredietverstrekker wordt de stijging van de overheidsschulden vooral aangejaagd door de Verenigde Staten en China.