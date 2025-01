KLM ontkent actieve werving onder defensiepiloten

„We hebben bij KLM openstaande vacatures voor piloten en het staat mensen vrij daarop te reageren”, stelt de luchtvaartmaatschappij in een verklaring. KLM zegt daarbij graag mee te denken met Defensie over de zorgen die er zijn rond een tekort aan F-35-vliegers. „Daarom zijn er de afgelopen maanden meerdere gesprekken geweest tussen vertegenwoordigers van de krijgsmacht en KLM en hebben wij verschillende voorstellen gedaan.” Welke voorstellen dat zijn, is niet duidelijk.

De Telegraaf berichtte woensdag dat KLM interesse zou hebben in ongeveer dertig gevechtspiloten. Een woordvoerder van Defensie erkende daarop dat er onder vliegers wel belangstelling was voor een functie bij KLM. Het is bovendien niet ongebruikelijk dat vliegers overstappen naar de burgerluchtvaart. Piloten verdienen veel meer geld bij de luchtvaartmaatschappij dan bij de luchtmacht.

Maar de opleiding tot gevechtspiloot is kostbaar voor Defensie, dat hoge eisen stelt aan vliegers. Personeel is dan ook niet makkelijk te vinden. „Het probleem is groot genoeg dat het raakt aan de gereedheid van Defensie en er dus een gesprek nodig is”, aldus het ministerie.