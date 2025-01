Duitsland geeft recordaantal vergunningen windmolens af

Dit is een toename van 85 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. De te bouwen windturbines hebben samen een capaciteit van 14 gigawatt, wat ongeveer gelijkstaat aan het verbruik van 14 miljoen huishoudens.

Gemiddeld duurt het na het afgeven van een vergunning twee jaar voordat een windmolen staat in Duitsland, zeggen de brancheorganisaties. In 2025 komt er naar verwachting 4,8 tot 5,3 gigawatt aan capaciteit voor windenergie bij. Vorig jaar groeide de capaciteit per saldo met 2,5 gigawatt tot een totaal van 63,5 gigawatt.