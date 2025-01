Veeartsenkoepel verwacht genoeg capaciteit bij MKZ-uitbraak

Een woordvoerster van de KNMvD denkt dat „de beroepsgroep goed toegerust is op dergelijke uitbraken”. De brancheorganisatie gaat in gesprek met het ministerie van Landbouw over het vaccineren tegen MKZ. Minister Femke Wiersma (Landbouw) schreef woensdagochtend in een Kamerbrief dat ze preventief 100.000 vaccinaties heeft besteld. Die kunnen binnen zes dagen beschikbaar zijn. De KNMvD zegt dat de vaccinatiecampagne „waarschijnlijk een samenspel zal zijn tussen de NVWA en dierenartspraktijken in de regio’s van een eventuele uitbraak”.

Wiersma schreef verder dat er vooralsnog geen signalen zijn dat MKZ in Nederland is. Dat stemt de KNMvD blij, „maar het is echt te voorbarig om opgelucht te zijn”, zegt de woordvoerster. De brancheorganisatie roept veehouders en dierenartsen op om waakzaam te blijven en mogelijke besmettingen door te geven aan de NVWA.