Advies: aparte categorie voor fatbikes is ‘heilloze weg’

Een brede Kamermeerderheid steunde in september een motie om alleen voor fatbikes een minimumleeftijd van 14 jaar en een helmplicht in te voeren. Madlener voorspelde toen al een „kat-en-muisspel” met fabrikanten, en het advies bevestigt dat. „Als we morgen een helmplicht invoeren voor fietsen met een banddikte van meer dan 8,0 cm, worden vanaf overmorgen alleen nog fatbikes gemaakt met een banddikte van 7,9 cm.”

De adviseurs konden geen eigenschappen vinden die te vatten zijn in regels, uniek zijn voor fatbikes, niet makkelijk te omzeilen zijn en ook nog de veiligheid verminderen. De vorm van het frame is bijvoorbeeld niet in regels te omschrijven, terwijl een groter gewicht ook voor andere soorten fietsen geldt.

Bovendien maken sommige kenmerken zoals bredere banden en een lager zadel fatbikes mogelijk juist veiliger dan andere elektrische fietsen. Dat maakt strengere regels voor fietsen met die kenmerken juridisch moeilijk te onderbouwen.

Het is ook mogelijk om een combinatie van eigenschappen van fatbikes in de regels op te nemen, schrijven de adviseurs verder. De vraag is dan of een fiets met één van die eigenschappen meteen een fatbike is, of dat een fiets pas als fatbike geldt als die aan alle eigenschappen voldoet. In het eerste geval zullen ook veel andere elektrische fietsen als fatbike worden gezien, in het tweede geval vallen veel fatbikes juist buiten de categorie voor fatbikes.