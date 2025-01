Omtzigt wil voortgang op ‘alle aanbevelingen’ in frauderapport

Omtzigt toonde zich in het Tweede Kamerdebat over de uitkomsten van de parlementaire enquête milder dan coalitiegenoot VVD, die de kabinetsbrief eerder „teleurstellend” noemde. Alle vier de bewindslieden die aanwezig zijn om de kabinetsreactie te verdedigen, zijn van NSC.

Voor de oppositiepartijen die vinden dat alle aanbevelingen van de enquêtecommissie al hadden moeten zijn opgevolgd, heeft Omtzigt weinig begrip. „Precies die idiote haast heeft veel ongelukken veroorzaakt”, zei hij. Zijn oproep aan het kabinet is om het zorgvuldig en in een keer goed te doen.

Verschillende oppositiepartijen vroegen meer duidelijkheid van Omtzigt over wat hij verwacht van het kabinet. Zoals hijzelf ook benoemde in het debat, is NSC immers opgericht als reactie op het toeslagenschandaal. GroenLinks-PvdA-Kamerlid Luc Stultiens wilde weten of Omtzigt ook wil dat de aanbevelingen uiteindelijk worden overgenomen. „Ik streef ernaar dat het zoveel mogelijk gebeurt”, reageerde de NSC-leider daarop. Het kabinet moet daar wat hem betreft „gewoon op rapporteren”.

Op de vraag van Stultiens of NSC net als de voormalig voorzitter van de enquêtecommissie vreest dat dit rapport in een la belandt, zei Omtzigt: „Nee, die angst deel ik totaal niet, omdat wij hier met twintig man in de Kamer zitten. En ervoor zullen zorgen dat dit niet gaat gebeuren. Wij zullen dit kabinet herinneren aan alle aanbevelingen en al de zaken die toe zijn gezegd.”