Kabinet komt met centraal meldpunt tegen omzeiling sancties

Bedrijven hebben een meldplicht als zij te maken krijgen met personen, instanties en bedrijven die op de Europese sanctielijst staan. Alleen moeten zij die informatie nu nog indienen bij verschillende ministeries en instanties. Die „versnippering” is volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken ingewikkeld voor bedrijven. „Het Centraal Meldpunt Sancties moet dit makkelijker maken.”

„Want de plicht om te melden moet geen opgave zijn”, zei minister Veldkamp op de conferentie in Den Haag voor Nederlandse en internationale beleidsmakers en vertegenwoordigers van bedrijven en financiële instellingen. Nederland organiseerde deze conferentie om te praten over naleving van sancties, met name die tegen Rusland zijn ingesteld na de invasie in Oekraïne.

Nederland wil dat de maatregelen beter uitvoerbaar en effectiever worden. „Sancties zijn het belangrijkste instrument, niet alleen om onze vijanden te verzwakken, maar ook om onszelf te versterken”, aldus Veldkamp.