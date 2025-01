Kosovo valt voor verkiezingen ‘Servische kantoren’ binnen

De binnengevallen panden bevonden zich in gebieden waar nog veel etnische Serviërs wonen. De Kosovaarse overheid spreekt over „criminele” en „parallelle” instituties die het buurland zou aanhouden op Kosovaars grondgebied.

De Kosovaarse minister van Binnenlandse Zaken deelde een lijst met gesloten panden. Hij zegt dat ook Servische banken en postkantoren zijn gesloten tijdens de operatie.

Kosovo maakte vroeger deel uit van Servië, maar scheidde zich in 2008 af na een gewapend conflict. Servië erkent dat niet en de buurlanden hebben nog steeds een gespannen relatie. In Kosovo wonen voornamelijk etnische Albanezen, maar in sommige gemeenten zijn etnische Serviërs in de meerderheid.

De voormalige Servische provincie houdt over enkele weken verkiezingen. Premier Albin Kurti heeft in zijn campagne ook ingezet op sluiting van resterende Servische instellingen.