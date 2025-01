Brabant saneert op vijf locaties vervuiling door drugsafval

Het schoonmaken van de verontreinigde grond is kostbaar. Het Rijk heeft bijna 5 miljoen euro subsidie verstrekt voor het schoonmaken van de Brabantse locaties. Gedeputeerde Hagar Roijackers gaf eerder aan dat alleen het saneren van de put bij Halsteren al miljoenen zou kosten.

De provincie draait op voor het schoonmaken van de grond als niet duidelijk is wie het drugsafval heeft achtergelaten. Het dumpen of lozen van drugsafval in de natuur of het grondwater gebeurt steeds vaker, meldt de provincie. „Zo’n snelle lozing kan leiden tot een enorme bodemverontreiniging met langdurige bodemsanering en torenhoge kosten als gevolg.”

Roijackers noemt de drugsafvallozingen „slecht nieuws voor mensen, dieren en planten.” Ze vindt het van belang dit soort lozingen zo snel mogelijk op te sporen. Hulp hierbij van omwonenden en recreanten die bijvoorbeeld een rare lucht ruiken of een vervuild stuk grond zien is belangrijk. „Een melding doen draagt bij om eventuele vervuiling en bodemsanering zo snel mogelijk aan te pakken en de gevolgen zo klein mogelijk te houden.”