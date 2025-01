Grote schoonmaak grondwater put met drugsafval bij Halsteren

„Het wordt een hele klus”, zegt gedeputeerde Hagar Roijackers (natuur). „De uitdaging zit in de hoge concentraties en de aanwezige cocktail van met per stof een eigen afbraak- en verspreidingsgedrag.” Via buizen wordt het vervuilde grondwater in het natuurgebied opgepompt en in een op maat gemaakte installatie gezuiverd, waarna het weer terug de bodem ingaat. Na drie maanden stopt dat proces en moet het geheel tot rust komen. Later wordt gekeken of de waterkwaliteit acceptabel is en of er nog meer moet gebeuren of dat de natuur haar werk kan doen. „Er zijn nog decennia nodig voordat al die stoffen in de natuur zijn afgebroken. Pas dan begint het herstel van de van voorheen aanwezige natuur en het landschap „, stelt Roijackers.