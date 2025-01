Advocaat: schadeclaim om besmette bessen AH verschilt per geval

Klanten van Albert Heijn die kunnen bewijzen dat zij hepatitis A hebben opgelopen door het eten van de blauwe bessen, kunnen de supermarktketen aansprakelijk stellen. Als die aansprakelijkheid wordt erkend, komt ook een schadevergoeding om de hoek kijken.

„Mensen die in het ziekenhuis hebben gelegen kunnen bijvoorbeeld denken aan een vergoeding van de medische kosten”, zegt Dekker. Ook het verlies aan inkomsten kan worden meegerekend, doordat mensen als gevolg van de besmetting een tijdje niet konden werken. „Mensen in loondienst zullen hun loon wel blijven ontvangen, maar dat is anders voor zelfstandigen.”

Daarnaast is er nog smartengeld, een tegemoetkoming voor geleden immateriële schade. Die heeft volgens Dekker onder andere te maken met de mate waarin iemand heeft geleden. De hoogte van dit bedrag is doorgaans lastiger te bepalen. „Daarbij kan bijvoorbeeld worden gekeken naar de klachten die iemand had bij de huisarts en wat de huisarts hier vervolgens over heeft gerapporteerd”, legt Dekker uit.

Ook voor immateriële schade geldt dat de hoogte van de vergoedingen sterk uiteen kan lopen. „Mensen die last hebben gehad van een paar dagen buikpijn, moeten daarbij niet rekenen op duizenden euro’s. Het smartengeld in Nederland is bovendien niet zo hoog als in de verhalen die je weleens hoort uit bijvoorbeeld de Verenigde Staten.”