Syrische minister: haastige terugkeer vluchtelingen niet nodig

In Duitsland bevinden zich ongeveer 975.000 Syriërs. Het gaat vooral om mensen die zijn gevlucht voor de bloedige burgeroorlog in Syrië. Die begon in 2011 en leidde vorig jaar tot de val van het regime van de autocraat Bashar al-Assad.

Dat leidt in Duitsland tot politieke discussie over de toekomst van de vluchtelingen. Minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser heeft geopperd dat Syriërs de mogelijkheid kunnen krijgen om een keer terug te gaan zonder hun verblijfsstatus te riskeren. Dan kunnen ze de omstandigheden in Syrië beter inschatten.

Al-Shaybani, minister in de overgangsregering, heeft in Damascus een afspraak met de Duitse minister van Ontwikkelingssamenwerking Svenja Schulze. Hij zegt dat zijn landgenoten in Duitsland beter af zijn dan op veel andere plekken in de wereld.