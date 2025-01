Vakbond: arbeidsmarkt voor journalisten verslechtert

In een woensdag verschenen rapport worden tal van cijfers genoemd. Zo telde de NVJ flink minder openstaande vacatures ten opzichte van 2023. Weliswaar zijn freelancers meer gaan verdienen, maar zij haalden volgens de NVJ ook een groter deel van hun inkomen van buiten de journalistiek. Nederland heeft in totaal zo’n 18.500 journalisten, onder wie veel parttimers. Ruim de helft is volgens de bond in loondienst.

„Onze verwachting is dat de werkloosheid onder journalisten het komende jaar verder stijgt. De recente daling in vacatures, en ontwikkelingen die boven de markt hangen, scheppen geen rooskleurig beeld van de arbeidsmarkt”, merken de deskundigen bij de bond op. De NVJ wijst onder meer op de aangekondigde overheidsbezuinigingen bij de NPO. „De landelijke en de regionale publieke omroepen zijn samen een van de belangrijkste journalistieke werkgevers van het land. Hoewel nog niet duidelijk is waar de NPO precies op gaat bezuinigen, is de kans klein dat redacties helemaal buiten schot blijven.”

Voor freelancers is het volgens de bond ook een onzekere tijd. „Allereerst vanwege de kans dat Nederland weer een grote mediaorganisatie minder telt als de voorgenomen overname van RTL Nederland door DPG Media doorgang vindt. Hoewel RTL Nederland door die overname niet verdwijnt, tellen de zenders van de omroeporganisatie en alle andere titels van DPG Media na de overname voor de Belastingdienst als één opdrachtgever. Dat maakt het voor freelancers lastig om hun werk voldoende te spreiden. En het verslechtert hun onderhandelingspositie.”

Daarnaast is de fiscus met ingang van dit jaar begonnen de regels tegen schijnzelfstandigheid te handhaven. Voor freelancers die veel op redacties werken, wordt het daardoor lastiger om hun werk te blijven doen. Verschillende werkgevers in de branche sorteerden hier vorig jaar al op voor. Ze kondigden aan alleen nog te willen werken met werknemers in loondienst of zzp’ers die aan de strengere eisen voldoen. Volgens de NVJ voldoen veel freelancers hier momenteel niet aan.