Hamas houdt sluiten akkoord nog op

De deal tussen Israël en Hamas leek dinsdag rond. Vrijlating van 33 gijzelaars en honderden Palestijnse gevangenen, gedeeltelijke Israëlische terugtrekking uit de Gazastrook en een wapenstilstand. Vervolgens na twee weken onderhandelingen over de volgende stappen in het plan, dat uiteindelijk tot een einde aan de oorlog moet leiden.

Het leiderschap van Hamas in het buitenland is ook akkoord. Maar dinsdag gooide de oppositie van Mohammed Sinwar, de leider van Hamas in Gaza, toch weer enig roet in het eten. Officieel zegt de Palestijnse terreurbeweging dat Jeruzalem nog geen gedetailleerde kaarten heeft vrijgegeven waarop de stapsgewijze terugtrekking van de strijdkrachten is aangegeven. Israëlische media suggereerden echter woensdagmorgen dat Sinwar kennelijk nog andere mogelijkheden ziet om Israël verder onder druk te zetten en extra concessies uit de deal te slepen.

„De bal ligt nu bij Hamas”, verklaarde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken dinsdag. Als de terreurbeweging de overeenkomst aanvaardt, is die klaar om gesloten en uitgevoerd te worden, aldus de bewindsman. Eerder werd ervan uitgegaan dat de deal woensdag of donderdag zou worden beklonken, waarna snelle goedkeuring in het Israëlische kabinet zou volgen. Dit weekeinde zou dan al de eerste gijzelaar vrij kunnen komen.

Politieke gevolgen

Overigens is het nog de vraag welke politieke gevolgen een overeenkomst met Hamas voor Israël zal hebben. Een meerderheid van de regering-Netanyahu zal voor uitvoering van de deal stemmen. De uiterst rechtse minister van Nationale Veiligheid, Itamar Ben Gvir, benadrukte dinsdag opnieuw fel gekant te zijn tegen een akkoord met de Palestijnse terreurbeweging. Hij wil Hamas volledig uitroeien en suggereerde eerder een Israëlisch herbezetting van de Gazastrook. De deal die nu op tafel ligt, beschouwt hij als een „overgave”.

Ben Gvir verklaarde maandag op X al dat hij het afgelopen jaar er steeds in is geslaagd een overeenkomst met Hamas tegen te houden. Hij riep zijn uiterst rechtse collega Bezalel Smotrich van Financiën op hem ook dit keer te steunen in het afwijzen van de deal. Smotrich heeft naar eigen zeggen nog geen besluit genomen over het al dan niet verwerpen van het akkoord.

Ben Gvir heeft herhaaldelijk gedreigd uit de coalitie te stappen als de overeenkomst met Hamas tot stand komt. Daarmee zou de regering ten val kunnen komen. Eerder deze week liet de bewindsman echter doorschemeren dat hij het kabinet mogelijk nog wel gedoogsteun wil geven.