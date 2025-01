VS denken dat Gaza-deal deze week nog mogelijk is

Ingewijden meldden maandag dat er schot lijkt te zitten in de onderhandelingen over de oorlog, die inmiddels vijftien maanden duurt. Zowel Hamas als Israël lijkt positief te zijn over de gesprekken, die via bemiddelaars worden gevoerd in Qatar.

Volgens Amerikaanse media hoopt president Joe Biden nog een akkoord te bewerkstelligen voor hij over een week het Witte Huis moet verlaten. Ook aanstaand president Donald Trump heeft aangegeven dat hij wil dat het conflict dan is opgelost. Sullivan meldde dat de teams van beide presidenten met elkaar in contact staan over Gaza.