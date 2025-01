Landers van bedrijven uit Japan en VS onderweg naar de maan

Een van de toestellen aan boord van de Falcon 9-raket is de Blue Ghost van het Texaanse bedrijf Firefly Aerospace. De andere lander is de Resilience van het Japanse ispace. Dat toestel heeft ook een klein wagentje aan boord. De Amerikaanse Blue Ghost doet naar verwachting ongeveer 45 dagen over de vlucht, de Japanse Resilience neemt een andere route en heeft vier tot vijf maanden nodig. De toestellen landen op verschillende plekken op het maanoppervlak.

Maanlandingen waren voorheen voorbehouden aan nationale ruimtevaartorganisaties die worden gefinancierd door overheden. De Sovjet-Unie voerde in 1966 als eerste land een onbemande maanlanding uit. Tientallen jaren later zien ook bedrijven kansen. Het Amerikaanse Intuitive Machines kreeg het vorig jaar als eerste bedrijf voor elkaar om een lander op de maan te laten landen. ispace deed in 2023 al een poging, maar toen crashte de lander.