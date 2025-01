Grootste IKEA-uitbater investeert 1 miljard in recyclingindustrie

Een derde van de aangekondigde investering wordt gereserveerd voor bedrijven waarin Ingka nog niet eerder heeft geïnvesteerd. Daarbij komt een focus te liggen op ondernemingen die werken met afgedankt textiel, maar ook op bedrijven in de recycling van hout. De overige financiering gaat naar bedrijven waarin Ingka al eerder geld heeft gestopt.

„De hoge CO2-voetafdruk van de meeste van deze materialen, plus het tekort aan recyclingcapaciteit, heeft ons gemotiveerd om in deze categorieën te investeren”, legt investeringsdirecteur Lukas Visser van Ingka Investments uit. „De circulaire economie staat nog in de kinderschoenen, dus we moeten ons focussen op specifieke gebieden.”

De investering komt op het moment dat de Europese Unie werkt aan regelgeving die bedrijven verplicht een vergoeding te betalen per verkocht textiel- of kledingstuk. Daarmee wil Brussel geld inzamelen voor het sorteren en recyclen van deze artikelen, die in toenemende mate terechtkomen bij afvalverwerkingsdiensten.