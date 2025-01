Aandacht voor cijfers Amerikaanse banken en inflatie VS op Damrak

Ook wordt gelet op het Amerikaanse inflatiecijfer over december. Dat cijfer speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid. Bij een hoger dan verwachte inflatie kan de Federal Reserve voorzichtiger worden met het verder verlagen van de rente.

De AEX-index op het Damrak koerst af op een licht hoger begin, na de nipte verliesbeurt een dag eerder. De Aziatische aandelenmarkten gingen overwegend licht omlaag. De Nikkei in Tokio daalde 0,1 procent en de beurs in Shanghai verloor 0,4 procent. De Hang Seng-index in Hongkong won 0,2 procent.

De Kospi in Seoul daalde een fractie, na de arrestatie van de geschorste Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol. Yoon werd opgepakt in zijn residentie in Seoul, waar hij zich had verschanst nadat hij in opspraak was geraakt wegens het uitroepen van de militaire noodtoestand. In Zuid-Korea is nog nooit eerder een zittende president opgepakt.

Op het Damrak zal Air France-KLM mogelijk tegenwind ondervinden van een adviesverlaging. De Britse bank Barclays zette de luchtvaartcombinatie op de verkooplijst. Just Eat Takeaway profiteert mogelijk van een adviesverhoging. De eigenaar van Thuisbezorgd.nl werd door de Franse bank BNP Paribas Exane van de verkooplijst gehaald. De Amerikaanse zakenbank Jefferies verlaagde daarnaast het koersdoel voor AkzoNobel, maar handhaafde wel het koopadvies voor het verfconcern.

Envipco liet weten dat twee leden van de familie Bouri een belang van bijna 14 procent in de fabrikant van statiegeldmachines hebben verkocht. De ruim 7,9 miljoen aandelen Envipco werden voor 62 Noorse kroon per stuk verkocht. Het aandeel Envipco sloot dinsdag op de beurs in Oslo op 66 Noorse kroon en op 5,45 euro op de Amsterdamse beurs.

De euro noteerde onveranderd op 1,0289 dollar. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,8 procent in prijs tot 78,14 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent meer op 80,40 dollar per vat.