AfD provoceert opnieuw: radicaal-rechtse partij bezorgt ‘deportatietickets’ bij migranten

„Van: Duitsland – Naar: Veilig land van herkomst”, staat onder meer op de flyers, die eruitzien als vliegtickets en in de stad Karlsruhe (Baden-Württemberg) werden verspreid. De vertrekdatum is 23 februari, de dag van de Duitse verkiezingen. „Alleen remigratie kan Duitsland nog redden.” Hoeveel mensen de flyer in de brievenbus kregen, is niet duidelijk, maar volgens Duitse media zouden er 30.000 exemplaren zijn gedrukt.

De AfD in Karlsruhe zegt dat de flyer voor alle Duitse kiesgerechtigden is bedoeld, om de aandacht te vestigen op illegale migratie. De socialistische partij Die Linke zegt daarentegen dat de deportatietickets voornamelijk bij mensen met een migratieachtergrond op de deurmat belandden.

In een reactie liet de landelijke partij weten niet bij de actie betrokken te zijn: „Dit is geen promotiemateriaal van de federale vereniging van de AfD.” Dat de partij de inhoud niet zou onderschrijven, valt echter sterk te betwijfelen.

Lesbisch

Op het zaterdag en zondag gehouden partijcongres in Riesa (Saksen) besloot de AfD namelijk het conceptprogramma voor de komende verkiezingen aan te scherpen. Zo bleek tijdens de bijeenkomst de term ”remigratie” niet langer controversieel. De partij wil zo veel mogelijk mensen die uit andere landen naar Duitsland zijn gekomen, weer het land uit hebben. „Als dat remigratie heet, dan heet het maar remigratie”, zei AfD-leider Alice Weidel.

De wending is opvallend. Lange tijd vermeed de AfD-top dit begrip, omdat het herinneringen oproept aan een omstreden bijeenkomst in Potsdam in 2023. Daar bespraken AfD-politici, neonazi’s en ondernemers een plan voor massadeportatie.

Ook over familiewaarden nam de partij een opmerkelijk besluit. In het conceptprogramma van de partij stond: „Het gezin is de kern van onze samenleving.” Een stemming maakte uit dat die zin wordt veranderd in „het gezin, bestaande uit vader, moeder en kinderen, is de kern van de samenleving”. Een merkwaardige stellingname, aangezien bekend is dat Weidel zelf openlijk lesbisch is. Ze heeft bovendien een relatie met een Zwitserse vrouw, met wie ze twee geadopteerde zoons opvoedt.

Misdragen

Dat de partij er kort voor de verkiezingen niet voor terugdeinst te provoceren en nog verder naar de rechterflank op te schuiven, is duidelijk. In dat licht bezien is het opmerkelijk te noemen dat de partij zondag ook brak met de „te radicale” jongerentak Junge Alternative (JA).

Op het partijcongres besloten de leden dat de nieuwe jeugdafdeling –die mogelijk de naam Patriottische Jugend krijgt– nauwer betrokken moet worden bij de partij. De JA opereerde tot voor kort onafhankelijk van de AfD.

Naar eigen zeggen hoopt de AfD op deze manier meer mogelijkheden te hebben om in te grijpen op het moment dat jeugdleden zich misdragen. Maar door de tak minder zelfstandig te maken, zou het voor rechters ook moeilijker worden om de jongerenafdeling te verbieden. Volgens waarnemers speelde vooral dat risico mee bij de beslissing.

Hoe dan ook lijkt de AfD volgende maand hoge ogen te gaan gooien. In de meest recente peiling staat de partij met 22 procent op de tweede plaats. Vorige maand was dat nog 19 procent. Daarmee blijft de partij ver achter op de CDU/CSU, die 31 procent zou krijgen. Wel blijft ze de sociaaldemocratische SPD van bondskanselier Olaf Scholz (15 procent) ruim voor.