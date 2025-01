Groene sector biedt minister ‘menukaart’ voor CO2-reductie aan

In de berekeningen zitten dubbelingen, erkent de vertegenwoordiger van de groene industrie in Nederland, omdat sommige maatregelen op verschillende manieren dezelfde emissies reduceren. De NVDE stelt met de voorstellen ook economische investeringen van 12 miljard euro in het vooruitzicht. De plannen vereisen een overheidsinvestering van 10 miljard euro.

De belangenvereniging baseert zich voor haar berekeningen op „beschikbare literatuur over maatregelen en hun effecten”. Dagblad Trouw legde de cijfers in het advies voor aan het Planbureau voor de Leefomgeving, dat in de krant stelt „geen hele rare dingen” te zien in het rapport, maar de plannen „wel erg ambitieus” noemt.