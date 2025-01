New York laat in elke nachtmetro een politieagent meerijden

„Niemand zou bang moeten zijn dat hij of zij slachtoffer wordt van een misdrijf als hij of zij naar het werk gaat, naar school gaat of een avondje uitgaat”, aldus Hochul. Daarom worden er bij wijze van proef een half jaar lang driehonderd agenten ingezet om mee te rijden met de metro’s tussen 21.00 uur ’s avonds en 05.00 uur ’s ochtends.

De proef is onderdeel van een groter maatregelenpakket voor de veiligheid in het ov. Agenten gaan vaker patrouilleren op metrostations en de poortjes worden aangepast zodat er minder zwartrijders het perron op kunnen. Ook worden er nieuwe lichten geplaatst, zodat het minder donker is op de stations.

Het metrostelsel van New York is een van de oudste en grootste van de Verenigde Staten. Misdaad is er, relatief aan de rest van het land, zeldzaam, maar afgelopen jaar werden er negen moorden gepleegd in de metro. In december stak een man een vrouw in brand in een metrowagon.