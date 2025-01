Doden door vergiftigde alcohol in Istanbul

Vergiftigingen door vervalste alcohol komen vaak voor in Turkije, waar de particuliere productie explosief is gestegen omdat de autoriteiten de belastingen op alcoholische dranken hebben verhoogd. Vorig jaar stierven alleen in Istanbul 48 personen na het drinken van alcohol. Een veelvoorkomende toevoeging is methanol, die de kracht van de drank verhoogt, maar blindheid, leverschade en de dood kan veroorzaken.

Het meest vervalste product is raki, de nationale sterkedrank met anijssmaak, waarvan de prijs in supermarkten is gestegen tot omgerekend ruim 35 euro per liter, ongeveer een dertiende van het Turkse minimumloon per maand. De autoritaire president Recep Tayyip Erdogan, die volgens critici de samenleving islamiseert, uit regelmatig kritiek op de consumptie van alcohol en tabak.