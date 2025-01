Verenigde Naties: Panamakanaal blijft van Panama

„Voor mij is het heel duidelijk en geen onderwerp van grote discussie, want de verdragen werden in 1977 ondertekend. Het kanaal ging over in handen van Panama, dat deze vitale waterweg blijft beheren en dat zal ook zo blijven”, aldus secretaris-generaal Arsenio Dominguez van de IMO. De regering in Panama zei onlangs dat de soevereiniteit van het Panamakanaal niet onderhandelbaar is.

Het kanaal tussen de Atlantische Oceaan en de Stille Oceaan werd begin vorige eeuw gegraven door de Verenigde Staten. De Amerikanen hadden de controle over het kanaal en het omliggende gebied, maar in 1977 werden afspraken gemaakt over het overdragen van de controle aan Panama. Het beheer van het Panamakanaal ligt sinds 1999 bij de Panamese autoriteiten. Volgens Trump vragen die te veel geld voor de doorvaart.