Philips omlaag op Damrak na opmerkingen topman over Chinese markt

Ook is uit een rapport van de Europese Commissie naar voren gekomen dat China fabrikanten van medische apparatuur uit eigen land voortrekt, ten nadele van branchegenoten uit de Europese Unie. Het dagelijks bestuur van de EU beraadt zich nu op maatregelen tegen die vermeende oneerlijke behandeling. China is een belangrijke afzetmarkt voor Europese fabrikanten van medische hulpmiddelen, variërend van scanners tot implantaten of krukken. Onder andere Philips behaalt er veel omzet.

Mede door het koersverlies van Philips eindigde de AEX-index aan het Damrak een fractie lager op 884,98 punten. De MidKap, met daarin de middelgrote fondsen op Beursplein 5, won 0,2 procent tot 814,48 punten. De graadmeters in Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,7 procent, terwijl de belangrijkste index aan de beurs in Londen met een klein verlies sloot.

Onder meer Besi behoorde ook tot de verliezers in Amsterdam. Beleggingsadviseur Stifel haalde de chiptoeleverancier van de kooplijst af, maar verhoogde wel het koersdoel. Het aandeel werd dik 1 procent lager gezet. Besi zakte een dag eerder al 2 procent door een adviesverlaging van effectenhuis Needham.

Beleggers verwerkten tevens de nieuwe Amerikaanse maatregelen om de export van chips voor toepassingen rond kunstmatige intelligentie (AI) verder te beperken. De nieuwe regels gaan pas over een jaar in en het is aan de nieuwe regering onder leiding van president Donald Trump in hoeverre deze worden uitgevoerd. Branchegenoten ASMI en ASML gingen respectievelijk 1,5 en 0,2 procent hoger de handel uit.

De euro was 1,0289 dollar waard, tegen 1,0216 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,3 procent goedkoper op 77,79 dollar. Brentolie kostte 0,9 procent minder op 80,25 dollar per vat.