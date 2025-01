800 mensen lezen namen Holocaustslachtoffers in kamp Westerbork

Het zogeheten Namen Lezen duurt van 22 tot en met 27 januari en gaat dag en nacht door. Mensen kunnen de herdenking volgen via een livestream van de NOS of op het kampterrein zelf. Ze hoeven zich daarvoor niet aan te melden.

De eerste namen worden voorgelezen door Eva Weyl en haar kleindochter. Weyl en haar Joodse ouders zaten in de Tweede Wereldoorlog ruim 2,5 jaar gevangen in kamp Westerbork. Volgens Bertien Minco, directeur van Herinneringscentrum Kamp Westerbork, is het essentieel om de jongere generatie bij de herdenking te betrekken. „Daarom ben ik blij dat veel overlevenden, nabestaanden en burgemeesters samen lezen met jongeren, en dat scholen massaal meedoen.”

Het is de vijfde keer dat de namen van Holocaustslachtoffers worden voorgelezen op het voormalige kampterrein in Hooghalen. Eerdere edities stonden bekend als De 102.000 Namen Lezen. Die titel is nu veranderd in Namen Lezen, omdat de namenlijst is uitgebreid. Behalve Joden, Sinti en Roma die in Nederland zijn geboren, staan daar nu ook namen op van onder anderen Joodse vluchtelingen uit Duitsland en Oostenrijk en van Nederlanders die vanuit België of Frankrijk zijn gedeporteerd. Het totale aantal slachtoffers op de lijst komt daarmee op ongeveer 104.000.

Voor het eerst wordt het voorlezen van de namen kort onderbroken om stil te staan bij de sabbat, de wekelijkse Joodse rustdag die vrijdag bij zonsondergang begint. Dan wordt een sabbatritueel uitgevoerd met een toelichting erbij, laat een woordvoerder van het herinneringscentrum weten. Zaterdagmiddag 25 januari is er opnieuw een korte onderbreking, dan worden kaarsen gedoofd om het einde van de sabbat te markeren.

Op maandag 27 januari worden de laatste namen voorgelezen door Holocaustoverlevende Hans Peeper. Die datum, waarop in 1945 concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau werd bevrijd, is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot de Internationale Herdenkingsdag van de Holocaust.