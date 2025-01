800 jaar oude Ethulburgakerk Londen in de verdrukking

Volgens de voormalige aartsbisschop van Canterbury, dr. Rowan Williams, komt de cruciale taak van de kerk op het gebied van „reflectie, congressen en meditatie” hierdoor in gevaar.

De Ethulburgakerk heeft voor hetere vuren gestaan. Het bedehuis was een van de weinige gebouwen in Londen die de Grote Brand van 1666 overleefden. In 1993 werd driekwart van de kerk vernield tijdens een bomaanslag van de IRA. Deze bom was overigens gericht op het gebouw dat nu moet worden afgebroken om te worden vervangen door de nieuwe wolkenkrabber.

Met een hoogte van 17 meter verdwijnt de kerk tegenwoordig in het niets. De wolkenkrabber net naast de kerk aan (78) Bishopsgate, de straat waar ABN Amro in haar Londense hoogtijdagen kantoor hield, meet 177 meter. Iets verderop staat een wolkenkrabber van 278 meter en de geplande nieuwbouw (99 Bishopsgate) aan de overkant van de straat meet 254 meter.

Synagoge

Dr. Williams staat niet alleen in zijn kritiek. Naast de bewoners van de Londense binnenstad –in het verleden bestond ”The City” vooral uit kantoren, inmiddels worden er ook veel appartementen gebouwd in de wolkenkrabbers – verzet ook de Engelse monumentenzorg zich tegen de nieuwbouw. De Ethelburgakerk heeft sinds 1950 de hoogste monumentenstatus.

De nieuwbouw waar nu bezwaar tegen wordt gemaakt is trouwens niet de enige bedreiging voor de kerk. Aan de achterkant ervan verschijnt de hoogste wolkenkrabber van Londen, net zo hoog als de 310 meter hoge Shard aan de overkant van de Theems.

Ook tegen dat gebouw werd bezwaar aangetekend. Niet alleen door de Ethelburgakerk, maar ook door de net iets verderop liggende Bevis Markssynagoge, de oudste synagoge van Londen. Deze laatste wist recent de bouw van weer een andere wolkenkrabber van ruim tweehonderd meter tegen te houden.

Zonlicht

Ontwikkelaars laten het er echter niet bij zitten. Na diverse afwijzingen werd recent goedkeuring verleend voor de 310 meter hoge 1 Undershaftwolkenkrabber, die naast De Augurk (Gherkin) en de Kaasrasp (Cheesegrater) gaat komen. De voorwaarde voor de planning was dat het gebouw op hoge pilaren komt te staan, waardoor de nabijgelegen Ethelburgakerk en Bevis Markssynagoge, en trouwens ook het Holland House van de Nederlandse architect Hendrik Berlage, voldoende zonlicht krijgen.

Iets vergelijkbaars staat waarschijnlijk ook te gebeuren bij 99 Bishopsgate. In The Daily Telegraph meldden de ontwikkelaars deze week met de bezwaarmakers om de tafel te gaan zitten om oplossingen te bedenken.