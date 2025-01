Bruins krijgt kritiek van links tot rechts over oorlogsarchief

„De oorlogsgeschiedenis verscheurt nog altijd families. Het is dus echt, echt belabberd dat hier zo’n enorme bende is ontstaan”, zei Jan Paternotte (D66) bij het wekelijkse vragenuur. Zijn grootouders hadden onderduikers thuis. De jongere broer van zijn opa staat op de namenlijst van het archief dat online in te zien is. „Zonder context of toelichting”, aldus de D66’er. Voor de achterliggende stukken moeten mensen naar de studiezaal van het Nationaal Archief in Den Haag, maar die is de komende maanden volgeboekt.

Joost Eerdmans (JA21) weet „heel zeker” dat zijn opa onderduikers had, maar ook zijn naam wordt vermeld in het archief. „En dat wordt niet opgehelderd.” Christianne van der Wal (VVD) zou zich „het rambam” schrikken als een naam van een familielid in het oorlogsarchief bleek te staan. Zij oppert om het archief toch ook op een manier online beschikbaar te maken, met inlogrestricties.

Dat laatste is niet mogelijk, antwoordde Bruins, omdat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) daar vanwege de privacy bezwaar tegen heeft. Het archief weerspiegelt volgens hem de chaotische jaren na de Tweede Wereldoorlog, waarin ook veel mensen onterecht als collaborateur werden aangewezen. De minister weerspreekt dat zijn ministerie fouten heeft gemaakt.

Paternotte ziet dat in de discussie over openbaarmaking verschillende scholen bestaan. De AP wil liefst geen gegevens online hebben en hooguit alleen dossiers laten inzien in een studiezaal. Het NIOD (Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies) pleit juist wel voor volledige openbaarmaking op internet. „Maar helemaal niemand adviseert om wel alle namen, maar niet de dossiers en informatie online te zetten.” De D66’er had van Bruins „meer gevoel verwacht” in reactie op de kritiek.

De minister zegt de pijn van mensen hierover te erkennen. Hij werkt met spoed aan een wetsvoorstel dat het mogelijk moet maken om het archief wel online in te zien.