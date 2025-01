LTO: boeren nemen oproep tot importstop om MKZ ‘zeer serieus’

LTO heeft opgeroepen deze week geen dieren uit Duitsland te importeren. In dat land is MKZ uitgebroken bij waterbuffels in de oostelijke deelstaat Brandenburg. Die ziekte, die ook via mensen kan worden verspreid, veroorzaakt blaren en koorts bij koeien, schapen, varkens en andere evenhoevige dieren. In 2001 heerste in Europa een epidemie, waarbij ook Nederlandse boerenbedrijven besmet raakten. Als gevolg daarvan werden preventief veel dieren geruimd.

„Bij boeren die dat destijds hebben meegemaakt heerst het gevoel: dat nooit meer”, vertelt de woordvoerster. „Men heeft wel door dat dit iets heel serieus is.”

Branchevereniging Vee&Logistiek Nederland heeft haar advies voor een importstop inmiddels verlengd, tot zondag 19 januari. Eerder was dat dinsdag 12.00 uur. Voorzitter Helma Lodders benadrukt dat het om een voorzorgsmaatregel gaat. „Duitsland is op dit moment nog bezig met een traceringsonderzoek. Als de uitkomsten daarvan nog niet bekend zijn, is ook niet duidelijk welke route het virus bewandeld heeft”, legt zij uit. „We moeten er alles aan doen om het risico op besmetting te minimaliseren.”