Friesland gaat in 2026 tweetalige verkeersborden plaatsen

Gedeputeerde Eke Folkerts (Friese taal) zegt dat onderzoek is gedaan en veel overleg is gevoerd met alle betrokken instanties, zoals Rijkswaterstaat. „We hebben bijvoorbeeld ook gekeken naar de situatie in Schotland. Daar is naar voren gekomen dat het beter is om alle borden in één keer te vervangen”, aldus Folkerts. De aanpassing is voorlopig alleen voor de provinciale wegen, omdat de provincie daarover gaat. Samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt wel gekeken naar het plaatsen van tweetalige borden langs andere wegen.

Verkeersgedeputeerde Matthijs de Vries zei dat nog niet voor alle borden passende Friese teksten zijn bedacht. Als voorbeeld noemt Matthijs de Vries een bord met ‘ontsteek uw lichten’, dat vaak voor tunnels staat. Een Friese vertaling zou ‘doch dyn lampen oan’, doe je lampen aan, zijn. Daar wil De Vries nog iets mooiers voor bedenken.

Commissaris van de Koning Arno Brok is blij met de nieuwe borden. „Het is geen symboolpolitiek. Dit is belangrijk om het Fries zichtbaarder te maken.”

De borden die worden vervangen, maar nog niet versleten zijn, worden in andere provincies hergebruikt, zei De Vries.