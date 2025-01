BBB-Kamerleden slaan landbouwbeurs Berlijn over vanwege MKZ

„Er is een MKZ-crisis in Duitsland, en daar maken wij ons heel erg zorgen over”, zegt Van der Plas in een video. „Wij roepen mensen op te handelen alsof er al MKZ in Nederland is.” Hoewel het nog niet is vastgesteld of dat zo is, vindt de partij het „niet oké om dan wel naar de Grüne Woche te gaan in een gebied waar de besmetting is”. Het bestuur van de BBB gaat volgens Van der Plas ook niet naar de beurs.

De fractie gaat voorlopig niet naar „niet-noodzakelijke bezoeken aan landbouwgerelateerde bijeenkomsten”, zegt de BBB-leider tegen verzamelde pers. „Als er opnieuw mond- en klauwzeer uitbreekt in Nederland, is dat gewoon één grote ellende.”