Rusland prijst ‘realistische’ opstelling van team Trump

Waltz noemde het afgelopen weekend „niet realistisch om iedere Rus van ieder stukje Oekraïens grondgebied te verwijderen”. De aankomende topadviseur zei dat Trump en de rest van de wereld die realiteit onder ogen zien en dat is volgens hem een goede zaak. Trump zelf toonde zich onlangs begripvol over het Russische verzet tegen mogelijke NAVO-toetreding door Oekraïne. Dat is volgens hem al heel lang een rode lijn voor Rusland.

Rusland bezet ongeveer een vijfde van Oekraïne en beschouwt sommige regio’s inmiddels als eigen grondgebied. Minister Lavrov zei dat zijn land bereid is om te praten over veiligheidsgaranties voor „het land dat nu Oekraïne heet”. Rusland wil daar wel garanties voor terug dat het zelf niet wordt bedreigd aan de westelijke grenzen met Europa. Een adviseur van president Vladimir Poetin, Nikolaj Patroesjev, zei ondertussen in een interview dat alleen de VS en Rusland betrokken moeten zijn bij onderhandelingen over Oekraïne. „Met Londen en Brussel hebben we niets te bespreken.”