Topman EBN wil dat overheid ontwikkeling warmtenetten versnelt

Tijdens de bijeenkomst met enkele honderden mensen uit de energie- en klimaatsector presenteerde EBN een analyse over de energietransitie in Nederland met cijfers van onder meer het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Uit de analyse komt naar voren dat 89 procent van de energie die in Nederland wordt gebruikt voor warmte van aardgas en andere fossiele bronnen komt. Slechts 11 procent komt van duurzame bronnen.

„Dat moet snel omhoog, dit jaar moet enorme voortgang geboekt worden met de warmtetransitie”, zei hij. Van Hoogstraten hoopt dat de Tweede Kamer later dit jaar instemt met een wetsvoorstel dat ervoor moet zorgen dat huizen en gebouwen makkelijker een aansluiting op een collectief warmtesysteem kunnen krijgen. De Wet collectieve warmte biedt volgens hem de kans om meer warmtenetten mogelijk te maken, zodat Nederland versneld van het gas af kan.

Eerder is veel onrust ontstaan over de hoge tarieven voor warmtenetten vergeleken met gas en de kosten voor het ontwikkelen van warmtenetten. Zo stopte energieleverancier Eneco vorig jaar met het ontwikkelen van een warmtenet voor laagbouwwoningen in een wijk in Utrecht omdat de aanleg te duur zou zijn. Vattenfall schrapte plannen in Amsterdam voor de aansluiting van 7000 tot 15.000 woningen op warmtenetten. De energieleverancier vreesde dat de kosten daarvan zo hoog zouden uitvallen dat het onmogelijk is betaalbare tarieven te rekenen zonder daar zelf verliezen op te lijden.

Verder meldde EBN dat plannen voor waterstofprojecten nog nauwelijks worden uitgevoerd. Van Hoogstraten wijt dit aan onduidelijk beleid rond waterstof. „Waterstof is een ontzettend belangrijke energiedrager, maar het kabinet maakt niet duidelijk welke ambities het wil realiseren. Als we de industrie in Nederland willen houden, hebben we op grote schaal betaalbare waterstof nodig.” Volgens EBN lagen er in 2024 plannen voor in totaal bijna 8400 megawatt aan waterstof, maar daarvan is slechts 222 megawatt daadwerkelijk in uitvoering.