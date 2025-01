EU beticht China van beleid tegen Europese medische apparatuur

Volgens het rapport, dat volgt op negen maanden onderzoek, zijn de regels voor openbare aanbestedingen voor medische apparatuur in China zo ingericht dat ze in het nadeel van Europese fabrikanten werken. Dat valt samen met een strategische koers die het Aziatische land sinds 2015 vaart om zelf meer producten te maken die van strategisch belang zouden zijn, schrijven onderzoekers in het rapport.

In 2022 werd een nieuwe wet van kracht die de EU de mogelijkheid geeft terug te slaan als Europese bedrijven nadeel ondervinden van oneerlijke aanbestedingsprocedures. De EU kan met dit zogeheten International Procurement Instrument de toegang tot aanbestedingen beperken voor fabrikanten uit landen die Europese bedrijven benadelen.

De Commissie zegt het liefst in gesprek te blijven met de Chinese regering over een oplossing, maar nu ook zwaardere middelen te overwegen. Zo’n stap dreigt de handelsspanningen tussen Brussel en Beijing te vergroten. Nadat de EU hogere importheffingen invoerde voor elektrische auto’s uit China, zette dat land stappen voor vergelijkbare acties tegen varkensvlees en alcoholische drank uit Europa.

China is een belangrijke afzetmarkt voor Europese fabrikanten van medische hulpmiddelen, variërend van scanners tot implantaten of krukken. Onder andere het Nederlandse Philips behaalt er veel omzet. De totale Chinese markt voor medische technologie was drie jaar geleden ongeveer 135 miljard euro waard, berekende marktonderzoeker Merics.