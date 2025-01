Brits importverbod op Duitse landbouwdieren na MKZ-uitbraak

Volgens de overheid is er tot dusver geen besmetting met de ziekte in het Verenigd Koninkrijk vastgesteld. MKZ veroorzaakt blaren en koorts bij koeien, schapen, varkens en andere evenhoevige dieren. Ongeveer 1 tot 2 procent van de besmette dieren overlijdt door de ziekte. Het virus kan zich ook via mensen verspreiden.

Afgelopen weekend maakte Zuid-Korea al bekend de import van Duits varkensvlees per direct te verbieden. Daarnaast gaat ongeveer 360 ton aan Duits varkensvlees dat sinds 27 december is geïmporteerd in quarantaine om te worden onderzocht op mogelijke MKZ-besmetting.

Landbouworganisatie LTO Nederland zei maandag nog te verwachten dat Nederlandse boeren de komende dagen geen vee meer importeren vanuit Duitsland. LTO heeft die invoerstop geadviseerd aan de leden.