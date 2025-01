Bijna alle warmte in Nederland van fossiele bronnen, meldt EBN

Minister Sophie Hermans van Klimaat en Groene Groei ontving het overzicht met cijfers over de overgang van fossiele naar duurzame energie tijdens het jaarlijkse Energieontbijt. „We moeten deze grote opgave samen te lijf gaan en daar wil ik graag vanuit mijn rol aan bijdragen. Mijn deur staat altijd open als er iets nodig is”, zei Hermans dinsdag tijdens het Energieontbijt tegen enkele honderden mensen uit de klimaat- en energiesector.

Het terugdringen van de problemen op het elektriciteitsnet is volgens haar een van haar grootste prioriteiten. „We hebben dit niet vandaag of morgen opgelost, maar we moeten er wel alles aan doen om dit terug te dringen.”

Ze ontving dinsdag ook een voorstel van een alliantie van meer dan honderd gemeenten, koepelorganisaties en warmtegemeenschappen om meer huishoudens aan te laten sluiten op een warmtenet. Die alliantie vindt dat de kosten voor consumenten omlaag moeten en dat ze meer vertrouwen moeten kunnen krijgen in warmtenetten. Subsidies moeten overzichtelijker worden gemaakt, de aansluitkosten moeten omlaag en de kostenopbouw transparanter.

Het ministerie van Klimaat en Groene Groei gaat het voorstel bestuderen, stelde Hermans. „De inhoud dwingt ons om er goed naar te kijken. De oplossingen zitten in meer dan alleen geld, maar ook in subsidieregelingen en een duidelijke manier van organiseren.”

Verder keek EBN ook naar de herkomst van het aardgas. Daaruit komt naar voren dat 38 procent uit Nederland komt en dat 27 procent van het aardgas bestaat uit vloeibaar gemaakt aardgas (lng) uit de Verenigde Staten. Het grootste deel (66 procent) van de emissies die vrijkomen tijdens de winning en het transport van het aardgas zou door het Amerikaanse lng komen. Topman Jan Willem van Hoogstraten van EBN stelt dat meer inzetten op alternatieven als warmtenetten de beste manier is om minder lng uit de VS te hoeven importeren.